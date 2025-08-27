غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن غيابات بيراميدز ‏في مباراته أمام الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “رمضان صبحي ومصطفى فتحي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي للإصابة وغياب الشيبي للإيقاف”.

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز، في مباراة نحو اللحاق بقمة الدوري، التي انفرد بها الزمالك، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز، بعد تعادل الأهلي أمام غزل المحلة، وهزيمة بيراميدز أمام مودرن في الجولة الرابعة.

تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز

من ناحية أخرى، ينوي خوسيه ريبيرو إجراء تعديل على تشكيل الأهلي في مباراته أمام بيراميدز القادمة في الدوري، بعدما أظهرت مباراة غزل المحلة وجود خلل في بعض المراكز، وعدم قيام بعض اللاعبين بأداء الأدوار المطلوبة منها، من أجل تحسين الأداء والمنافسة على تحقيق الانتصارات في تلك المسابقة، بعدما فقد الفريق الأحمر 4 نقاط في مشوار الحفاظ على درع الدوري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بعد نهاية إيقافه في مباراة غزل المحلة الماضية، وقد يشهد التشكيل أيضا استبعاد محمود تريزيجيه من التشكيل الأساسي، بعدما تراجع مستواه في الفترة الماضية، وجار المفاضلة بين استمرار كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى أو الدفع بأحمد نبيل كوكا من بداية اللقاء.

غيابات الأهلى أمام بيراميدز

تحاصر الغيابات فريق الأهلى في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.