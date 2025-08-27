قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية.. وزير الثقافة: يخضع للصيانة من تأثير عوامل الجو
بعد تعافيه من الحادث المروري.. وزير الكهرباء يعود للعمل برفقة رئيس الوزراء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن غيابات بيراميدز ‏في مباراته أمام الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “رمضان صبحي ومصطفى فتحي خارج حسابات بيراميدز أمام الأهلي للإصابة وغياب الشيبي للإيقاف”.

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز، في مباراة نحو اللحاق بقمة الدوري، التي انفرد بها الزمالك، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز، بعد تعادل الأهلي أمام غزل المحلة، وهزيمة بيراميدز أمام مودرن في الجولة الرابعة. 

تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز

من ناحية أخرى، ينوي خوسيه ريبيرو إجراء تعديل على تشكيل الأهلي في مباراته أمام بيراميدز القادمة في الدوري، بعدما أظهرت مباراة غزل المحلة وجود خلل في بعض المراكز، وعدم قيام بعض اللاعبين بأداء الأدوار المطلوبة منها، من أجل تحسين الأداء والمنافسة على تحقيق الانتصارات في تلك المسابقة، بعدما فقد الفريق الأحمر 4 نقاط في مشوار الحفاظ على درع الدوري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بعد نهاية إيقافه في مباراة غزل المحلة الماضية، وقد يشهد التشكيل أيضا استبعاد محمود تريزيجيه من التشكيل الأساسي، بعدما تراجع مستواه في الفترة الماضية، وجار المفاضلة بين استمرار كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى أو الدفع بأحمد نبيل كوكا من بداية اللقاء.

غيابات الأهلى أمام بيراميدز

 تحاصر الغيابات فريق الأهلى في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

أحمد عبدالباسط بيراميدز الأهلي فيسبوك رمضان صبحي

