الإسباني خافيير روخاس حكمًا لمُواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن حكم مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط: "الإسباني خافيير روخاس حكمًا لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري يوم السبت المقبل".



وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسعى النادي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد فقدان 4 نقاط في بداية مشواره ببطولة الدوري المصري بالتعادل أمام مودرن سبورت ثم تعادل أمام غزل المحلة.