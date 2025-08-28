موقف كريم فؤاد من التجديد للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف كريم فؤاد، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، من مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: “إدارة الأهلي سألت كريم فؤاد «عاوز كام؟»، فرد اللاعب «اللي انتم عاوزينه»، دون الدخول في أي تفاصيل مالية تعوق التجديد”.

وأضاف: “كريم فؤاد استشار بعض زملائه في الفريق عن الرقم الذي يطلبه، وأكد أنه لم يطلب رقمًا محددًا، بل ترك الأمر بالكامل لإدارة النادي”.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، عند تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام.