غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز

يستعد فريق الأهلى اليوم الخميس لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة