موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري

يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا استعداداته لمواجهة وادى دجلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.



موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة





يستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة فى التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادى دجلة



تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة .

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".