خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

أكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مناطق صعيد مصر لم تعد كما كانت قبل سنوات، بعد أن أصبحت تنمية الصعيد إحدى الأولويات الرئيسية للدولة منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الحكم.

وأوضح خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن التطور الملحوظ لم يقتصر على مشروعات الطرق والخدمات فقط، بل شمل تغييراً حقيقياً في إحساس المواطنين بحاضرهم ومستقبلهم، وهو ما بات واضحاً في محافظات الصعيد كافة.

وتابع خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن، منذ استيقاظه صباحاً وحتى عودته إلى منزله مساءً، من خلال الخدمات المحلية التي تُعد مسؤولية مباشرة على الأجهزة التنفيذية.

ولفت إلى أن محافظتي سوهاج وقنا كانتا من أكثر المحافظات التي عانت من ارتفاع معدلات الفقر عام 2015، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما دفع إلى إعداد تخطيط استراتيجي بالشراكة مع البنك الدولي وعدد من الوزارات المعنية لرفع جودة الحياة في هذه المحافظات.

وأوضح خالد قاسم، أن التخطيط اعتمد على مشاركة المواطنين والقيادات الطبيعية في تحديد احتياجاتهم الفعلية، مما مكّن من تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والطرق والبنية التحتية.

وبيّن أن 8.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات المياه النظيفة بنسبة 100%، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 44%. كما تم تنفيذ 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية التي أسهمت في تقليل المسافات بين القرى والمراكز.

وقال إن إقامة 15 منطقة صناعية في سوهاج وقنا، بمتوسط إشغال تجاوز 44%، خلق بيئة اقتصادية جاذبة وأسهم في توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.