شيكو بانزا رفقة دونجا في أحدث ظهور على انستجرام

شارك الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وخطف بانزا الأنظار رفقة زميله بالفريق دونجا.

شيكو بانزا ودونجا

وحصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.