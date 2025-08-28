أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 28-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي السعودي مع نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة





ضمك X الحزم – 7.05 مساء



الاتفاق X الخلود – 9 مساء

الأهلي X نيوم – 9 مساء - Thmanyah 1 HD

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي



سامسونسبور X باناثينايكوس – 8 مساء

باوك سالونيكا X رايكا – 8.30 مساء

يونج بويز X سلوفان براتيسلافا – 9 مساء

جينك X ليك بوزنان – 9 مساء

سبورتينج براجا X لينكولن ريد امبس – 10 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي



فريدريكستاد X كريستال بالاس – 7 مساء

بشكتاش X لوزان – 8 مساء

رابيد فيينا X جيور – 8 مساء

ألكمار X ليفيسكي صوفيا – 8.30 مساء

رايو فاليكانو X نيمان جرودنو – 9 مساء

بروندبي آي إف X ستراسبورج – 9 مساء

فيورنتينا X بوليسيا زيتومير – 9 مساء

أيك أثينا X أندرلخت – 9 مساء

سيرفيت X شاختار دونيتسك – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الريان X الدحيل – 6.30 مساء

السد X الغرافة – 8.30 مساء