أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 28-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي السعودي مع نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الحزم – 7.05 مساء
الاتفاق X الخلود – 9 مساء
الأهلي X نيوم – 9 مساء - Thmanyah 1 HD
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
سامسونسبور X باناثينايكوس – 8 مساء
باوك سالونيكا X رايكا – 8.30 مساء
يونج بويز X سلوفان براتيسلافا – 9 مساء
جينك X ليك بوزنان – 9 مساء
سبورتينج براجا X لينكولن ريد امبس – 10 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
فريدريكستاد X كريستال بالاس – 7 مساء
بشكتاش X لوزان – 8 مساء
رابيد فيينا X جيور – 8 مساء
ألكمار X ليفيسكي صوفيا – 8.30 مساء
رايو فاليكانو X نيمان جرودنو – 9 مساء
بروندبي آي إف X ستراسبورج – 9 مساء
فيورنتينا X بوليسيا زيتومير – 9 مساء
أيك أثينا X أندرلخت – 9 مساء
سيرفيت X شاختار دونيتسك – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الريان X الدحيل – 6.30 مساء
السد X الغرافة – 8.30 مساء