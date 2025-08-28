قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار الإسباني روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن من خلال التواصل مع مصدر داخل لجنة الحكام أكد أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس اللجنة، تواصل بنفسه مع الاتحادات الأوروبية الخمس الكبرى الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي لترشيح طاقم تحكيم صاحب سيرة ذاتية قوية لمباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف أن، أوسكار فوجئ باعتذارات من معظم حكام النخبة في أوروبا لارتباطهم بإدارة مباريات في دورياتهم، ووافق خافيير روخاس وهو حكم مميز.

وشدد، خافيير روخاس لا يعرف الأهلي أو بيراميدز وهو حكم أجنبي لا يتأثر بأي ضغوط وأرسلتا تذاكر الطيران للطاقم التحكيمي وفي انتظار وصوله يوم الجمعة.

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

