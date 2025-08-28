اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار الإسباني روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن من خلال التواصل مع مصدر داخل لجنة الحكام أكد أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس اللجنة، تواصل بنفسه مع الاتحادات الأوروبية الخمس الكبرى الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي لترشيح طاقم تحكيم صاحب سيرة ذاتية قوية لمباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف أن، أوسكار فوجئ باعتذارات من معظم حكام النخبة في أوروبا لارتباطهم بإدارة مباريات في دورياتهم، ووافق خافيير روخاس وهو حكم مميز.

وشدد، خافيير روخاس لا يعرف الأهلي أو بيراميدز وهو حكم أجنبي لا يتأثر بأي ضغوط وأرسلتا تذاكر الطيران للطاقم التحكيمي وفي انتظار وصوله يوم الجمعة.