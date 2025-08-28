قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طارق يحيى: لم أعترض على تعيين جون إدوارد في منصب مدير النادي

يمنى عبد الظاهر

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يعترض على تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، أو عبدالناصر محمد في منصب مدير الكرة، لكن كان لابد من الاستعانة بأبناء النادي والمحافظة على هوية القلعة البيضاء مبديا سعادته بصدارة الدوري المصري، لكنه يتمنى احترام وجهات النظر المختلفة.
 


وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سبق واعترضت على وجود مدرب من خارج نادي الزمالك، رغم تعيين أيمن الرمادي، وهو صديقي وسبق وقمت بزيارته في منزله، لكن أنا اطرح وجهة نظر معينة، واحترم جميع مسئولي النادي، وسبق وعملت لنادي الزمالك أكثر من 6 او 7 مرات، ولم أخرج للحديث عن أسرار النادي أو اللاعبين في الغرق المغلقة، وما يحدث داخل غرف الملابس "خط أحمر" لا يصح الحديث فيه مطلقا.

وأضاف: شيكابالا أخطأ أيضًا في الحديث عن بعض الامور، وهناك لاعبين تم الصاق التهم بهم من جراء تلك التصريحات، وطالما تحدث عن الواقعة أن يذكر أسماء اللاعبين، وإلا كان عليه الصمت، ولم أعاصر تلك الوقائع مطلقا داخل نادي الزمالك خلال مسيرتي.

وتابع: قصة الجزيري مع يانيك فيريرا كان من الممكن الخروج منها بشكل ايجابي، وهي وجود اللاعب التونسي في مركز الجناح الأيمن وسبق ولعب في هذا المركز، وكان سيتم الاستفادة من قدراته، الأفضل كان الحديث بين اللاعب والمدير الفني وبيان حاجته لجهوده في هذا المركز، بدلا من الدخول في ازمة كان يمكن تفاديها تماما.. فيريرا أخطأ في الحديث عن الازمة في المؤتمر الصحفي.

وواصل: سبق وعملت في نادي الزمالك كثيرا وكنت أعمل في أي منصب دون الحديث في الرواتب أو خلافه، وكنت اتقاضى مبالغ كبيرة في حالة عملي بأي نادي آخر، وفي أحد المرات عندما عملت في قطاع الناشئين كان مدرب لأحد الفرق يتقاضى راتبا أعلى من رئيس القطاع. لم اطلب من الزمالك أي رواتب كبيرة على مدار فترة عملي.

وأكمل: خسرت من تجربة العمل في قناة الزمالك خاسرًا، وكنت أعمل في قناة فئوية ولا يمكنني وقتها الاعتراض على بعض الأمور، وغضب مني بعض الأصدقاء وقتها، خصوصا خلال مداخلة رئيس النادي السابق، لكن هناك بعض المسئولين عن البرنامج.

وزاد: الكابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة وأسطورة رياضية وتشرفت باللعب بجواره، والخطيب مع حسن شحاتة عندما كنا نلعب بجوارهما نشعر بالمتعة، وسبق وخضعت للتحقيق في النيابة بعد بلاغ من الأهلي بسبب عملي السابق في قناة الزمالك، ولكن كُنت مسيرًا وليس مخيرًا، وسبق وقدمت اعتذارًا عن عدم الظهور في القناة، لكن كان يربطني عقدًا مع الشركة المسئولة عن إدارة القناة.

وأشار إلى أن عمله في قناة الزمالك أو النادي لأنه دائما سيظل في خدمة القلعة البيضاء ناديه الذي تربى بين جدرانه، موضحًا أن البيان الصادر من مجلس الإدارة اليوم كان جيدًا لتبرئة ساحة الجميع، بعد قرار سحب أرض اكتوبر. وهي خطوة محترمة وإيجابية للغاية.

وأضاف: مجلس الزمالك الحالي قام بحل العديد من الأزمات ودفع الكثير من المديونيات، وتقييمي للمجلس 7 من عشرة، بعدما ساهم في حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه النادي وتم تسديد ديون للاعبين ومدربين أجانب.

وختم: اتمنى أن تعود أرض أكتوبر مجددًا إلى نادي الزمالك، لأنها الملاذ الوحيد للنادي والتي ستساهم في حل العديد من المشكلات.

طارق يحيى جون إدوارد الزمالك عبدالناصر محمد الدوري المصري أيمن الرمادي شيكابالا يانيك فيريرا

