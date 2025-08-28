الغندور: تحركات عبر الوسطاء.. كواليس تخطيط الزمالك لضم غنام محمد من مودرن سبورت

قال الإعلامي خالد الغندور إن عدد من الوسطاء فتحوا خطوط اتصال مع أحمد يحيى، وكيل غنام محمد لاعب وسط مودرن سبورت، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"وجاءت هذه التحركات بعد أن أبدى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، إعجابه بإمكانيات غنام محمد، وهو ما دفع إدارة النادي لبحث إمكانية ضمه لتدعيم خط الوسط"٠

تابع :"وتسعى إدارة الزمالك لاستطلاع رأي اللاعب ووكلائه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه، خاصًة أن عقده يمتد لموسم ونصف مع مودرن سبورت، ما يعني أن انتقاله يتطلب موافقة ناديه بشكل رسمي"٠

واختتم :"ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات أكثر جدية من جانب الزمالك عبر قنوات رسمية، في ظل رغبة فيريرا الواضحة في تدعيم خط الوسط باللاعب الذي يعتبره إضافة قوية للفريق الأبيض"٠