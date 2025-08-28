قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور: تحركات عبر الوسطاء.. كواليس تخطيط الزمالك لضم غنام محمد من مودرن سبورت

غنام محمد
غنام محمد
يمنى عبد الظاهر

قال الإعلامي خالد الغندور إن عدد من الوسطاء  فتحوا خطوط اتصال مع أحمد يحيى، وكيل غنام محمد لاعب وسط مودرن سبورت، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"وجاءت هذه التحركات بعد أن أبدى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، إعجابه بإمكانيات غنام محمد، وهو ما دفع إدارة النادي لبحث إمكانية ضمه لتدعيم خط الوسط"٠

تابع :"وتسعى إدارة الزمالك لاستطلاع رأي اللاعب ووكلائه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه، خاصًة أن عقده يمتد لموسم ونصف مع مودرن سبورت، ما يعني أن انتقاله يتطلب موافقة ناديه بشكل رسمي"٠

واختتم :"ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات أكثر جدية من جانب الزمالك عبر قنوات رسمية، في ظل رغبة فيريرا الواضحة في تدعيم خط الوسط باللاعب الذي يعتبره إضافة قوية للفريق الأبيض"٠

خالد الغندور أحمد يحيى وكيل غنام محمد مودرن سبورت الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

