قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة
نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية
ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض
موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري
رسمياً.. إستمرار تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية
كورونا شديدة.. تركي آل شيخ يثير قلق متابعيه بشأن حالته الصحية
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

تحدث أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، عن أداء الأحمر في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أسامة حسني، في تصريحات تلفزيونية: “هناك حالة عدم رضا بسبب نتائج النادي الأهلي بتعادله في مباراتين من 3 مباريات في بطولة الدوري”.

وتابع: “من حيث الأداء الأهلي يسير في الطريق الصحيح، الطريق اللي انت متقلقش على الفريق، يعني الزمالك بيكسب ولكن مكسب غير مقنع”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الأهلي أسامة حسني بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بفستان لافت

هاني شاكر وأنغام

هاني شاكر لأنغام: في انتظار فنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل

La Grazia

فيلم La Grazia يفتتح مهرجان فينيسيا الـ82 بتصفيق حار دام أربع دقائق

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد