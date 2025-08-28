نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع

تحدث أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، عن أداء الأحمر في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أسامة حسني، في تصريحات تلفزيونية: “هناك حالة عدم رضا بسبب نتائج النادي الأهلي بتعادله في مباراتين من 3 مباريات في بطولة الدوري”.

وتابع: “من حيث الأداء الأهلي يسير في الطريق الصحيح، الطريق اللي انت متقلقش على الفريق، يعني الزمالك بيكسب ولكن مكسب غير مقنع”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.