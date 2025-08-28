قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
سارة عبد الله

تستضيف مدينة "موناكو" الفرنسية مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
 

وتنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة الدوري الموسم الجديد  في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

نظام البطولة الجديد

تشارك في النسخة الحالية 36 فريقًا، بواقع 27 متأهلاً من الدوريات المحلية، إضافة إلى بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، وبطل الدوري الأوروبي، و7 فرق صعدت عبر الأدوار التمهيدية.

وتعد هذه النسخة الثانية التي تقام وفق النظام الجديد بمرحلة "الدوري" بدلاً من دور المجموعات، حيث تلعب جميع الفرق في مجموعة موحدة. يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين (4 على ملعبه و4 خارجه)، على أن يتم تقسيم الأندية إلى 4 أوعية ويواجه كل فريق خصمين من كل وعاء.

آلية التأهل

الأندية الـ8 الأولى: تتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

الأندية من المركز 9 حتى 24: تخوض مواجهات ملحق (ذهابًا وإيابًا) لحسم 8 مقاعد إضافية في ثمن النهائي.

الأندية من المركز 25 حتى 36: تودع البطولة مباشرة.

وبحسب القواعد، لا يمكن لأي فريق مواجهة نادٍ من نفس بلده، كما لا يجوز خوض أكثر من مباراتين أمام أندية من الدولة نفسها. ومن المقرر أن يُعلن جدول المباريات الكامل بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

 

وتشهد البطولة مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح مع ليفربول وعمر مرموش مع مانشستر سيتي، في نسخة ينتظر أن تكون مليئة بالإثارة بعد التغييرات الجديدة في نظام البطولة.

 

يدخل باريس سان جيرمان النسخة الجديدة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق اللقب الأول في تاريخه بفوز تاريخي على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي الموسم الماضي على ملعب "ميونخ أرينا".

 

دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي يويفا

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ميرهان حسين

على متن يخت .. ميرهان حسين تشارك جمهورها لقطات من العطلة الصيفية

محمد ثروث

محمد ثروت يحيي احتفالية مولد النبوي الشريف بالأوبرا

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

