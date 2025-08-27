قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
رياضة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

حمزة شعيب

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لإجراء مراسم سحب قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026، وذلك يوم الخميس 28 أغسطس بمدينة موناكو الفرنسية.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم بثها عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة، إلى جانب القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "يوتيوب".

نظام البطولة الجديد

تشارك في النسخة الحالية 36 فريقًا، بواقع 27 متأهلاً من الدوريات المحلية، إضافة إلى بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، وبطل الدوري الأوروبي، و7 فرق صعدت عبر الأدوار التمهيدية.

وتعد هذه النسخة الثانية التي تقام وفق النظام الجديد بمرحلة "الدوري" بدلاً من دور المجموعات، حيث تلعب جميع الفرق في مجموعة موحدة. يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين (4 على ملعبه و4 خارجه)، على أن يتم تقسيم الأندية إلى 4 أوعية ويواجه كل فريق خصمين من كل وعاء.

آلية التأهل

الأندية الـ8 الأولى: تتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

الأندية من المركز 9 حتى 24: تخوض مواجهات ملحق (ذهابًا وإيابًا) لحسم 8 مقاعد إضافية في ثمن النهائي.

الأندية من المركز 25 حتى 36: تودع البطولة مباشرة.

وبحسب القواعد، لا يمكن لأي فريق مواجهة نادٍ من نفس بلده، كما لا يجوز خوض أكثر من مباراتين أمام أندية من الدولة نفسها. ومن المقرر أن يُعلن جدول المباريات الكامل بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

 

وتشهد البطولة مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح مع ليفربول وعمر مرموش مع مانشستر سيتي، في نسخة ينتظر أن تكون مليئة بالإثارة بعد التغييرات الجديدة في نظام البطولة.

 

يدخل باريس سان جيرمان النسخة الجديدة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق اللقب الأول في تاريخه بفوز تاريخي على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي الموسم الماضي على ملعب "ميونخ أرينا".

