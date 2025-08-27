بوسكيتس يتحدث عن مستقبله في إنتر ميامي ويكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

تحدث الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي الأمريكي، عن مستقبله الكروي، كما كشف عن اللاعب الذي يتمنى أن يحصد جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وكان بوسكيتس أنهى رحلته الطويلة مع برشلونة في صيف 2023 بعد انتهاء عقده، تاركًا النادي الكتالوني عقب تتويجه بلقب الدوري الإسباني وهو يحمل شارة القيادة.

وفي تصريحات لصحيفة "إيطاليا بريس"، أكد بوسكيتس أن مستقبله ما زال مفتوحًا، إذ ينتهي عقده الحالي مع إنتر ميامي بنهاية الموسم، مشيرًا:"عندما غادرت برشلونة كنت أعلم أنني لن أعود إلى إسبانيا أو أوروبا. أتقدم في العمر، وأنا الآن أقرب لنهاية مسيرتي أكثر من مواصلتها".

وعن مواجهة فريقه المرتقبة أمام أورلاندو سيتي، قال:"أعتقد أن فرص الفوز متساوية، صحيح أننا نلعب على أرضنا وهذه ميزة، لكن من الصحيح أيضًا أنهم انتصروا علينا في آخر مباراتين".

كما تحدث بوسكيتس عن مرشحه المفضل للكرة الذهبية: "أتمنى أن يفوز عثمان ديمبلي بالجائزة، لقد كان أكثر ثباتًا في الأداء هذا العام، وأفضل من كثير من اللاعبين الآخرين. هناك أيضًا من برشلونة من يستحق، لكن في النهاية أتمنى أن يفوز الأفضل".