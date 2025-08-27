رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا

تلقى ماجنيس أكليوش أول دعوة للانضمام إلى منتخب فرنسا لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة أمام أوكرانيا وأيسلندا، لكن لم يكن هناك مكان في قائمة الديوك للمهاجم هوجو إيكيتيكي، رغم تألقه مع ليفربول.

أكليوش البالغ من العمر 23 عاما هو لاعب خط وسط مهاجم في موناكو وكان ضمن قائمة فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية على أرضها العام الماضي ولعب في فرق الشباب في بلاده.

وكان ضمن سبعة مهاجمين استدعاهم ديدييه ديشامب للانضمام إلى تشكيلة فرنسا التي تستعد لبدء رحلتها في تصفيات كأس العالم.

ولم تتضمن القائمة إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عامًا، والذي أثبت نفسه كمهاجم أساسي في ليفربول وسجل في كل من مبارياته الثلاث الأولى مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله في فترة الانتقالات من آينتراخت فرانكفورت.

وتم اختيار اللاعبين النجمين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، كما كان متوقعا، بينما يعود قلب الدفاع ويليام ساليبا بعد غيابه عن نهائيات دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة خلال الصيف.

قائمة فرنسا

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (ستاد رين).

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز (الهلال)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، مالو جوستو (تشيلسي)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام صليبا (أرسنال)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أدريان رابيوت (ريال مدريد)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، كيفرين تورام (يوفنتوس تورينو).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، ماجنيس أكليوش (موناكو).