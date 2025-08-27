قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا

إيكيتيكي ومحمد صلاح
إيكيتيكي ومحمد صلاح

تلقى ماجنيس أكليوش أول دعوة للانضمام إلى منتخب فرنسا لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة أمام أوكرانيا وأيسلندا، لكن لم يكن هناك مكان في قائمة الديوك للمهاجم هوجو إيكيتيكي، رغم تألقه مع ليفربول.

أكليوش البالغ من العمر 23 عاما هو لاعب خط وسط مهاجم في موناكو وكان ضمن قائمة فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية على أرضها العام الماضي ولعب في فرق الشباب في بلاده.

وكان ضمن سبعة مهاجمين استدعاهم ديدييه ديشامب للانضمام إلى تشكيلة فرنسا التي تستعد لبدء رحلتها في تصفيات كأس العالم.

ولم تتضمن القائمة إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عامًا، والذي أثبت نفسه كمهاجم أساسي في ليفربول وسجل في كل من مبارياته الثلاث الأولى مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله في فترة الانتقالات من آينتراخت فرانكفورت.

وتم اختيار اللاعبين النجمين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، كما كان متوقعا، بينما يعود قلب الدفاع ويليام ساليبا بعد غيابه عن نهائيات دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة خلال الصيف.

قائمة فرنسا

 

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (ستاد رين).
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز (الهلال)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، مالو جوستو (تشيلسي)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام صليبا (أرسنال)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان).
خط الوسط: أدريان رابيوت (ريال مدريد)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، كيفرين تورام (يوفنتوس تورينو).
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، ماجنيس أكليوش (موناكو).

أعضاء الشبكة

