قائمة منتخب فرنسا استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، قائمة الديوك لمواجهتي أوكرانيا وأيسلندا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة غياب هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فيما شهدت تواجد مجنيس أكليوش مهاجم موناكو.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (ستاد رين).

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز (الهلال)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، مالو جوستو (تشيلسي)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام صليبا (أرسنال)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أدريان رابيوت (ريال مدريد)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، مانو كوني (روما)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، كيفرين تورام (يوفنتوس تورينو).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، مجنيس أكليوش (موناكو).