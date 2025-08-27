رغم ابتعاده عن مبارايات نيوكسل.. ضم إيزاك لمنتخب السويد

تم اختيار ألكسندر إيزاك من قبل السويد، اليوم الأربعاء، لمباريات تصفيات كأس العالم المقبلة، رغم غيابه عن نيوكاسل هذا الموسم سعيًا للرحيل.

وكان المهاجم ضمن تشكيلة من 24 لاعبًا اختارها مدرب السويد، جون دال توماسون، لمباراتي سلوفينيا وكوسوفو.

وقال توماسون: "أنا سعيد للغاية برغبة ألكسندر إيزاك في الانضمام إلى الفريق، فهو لاعب مميز، وضعه ليس مثالياً، ولم يتدرب مع الفريق، لكنه لاعب قادر على حسم المباريات، ويريد أن يكون جزءاً من فريقنا، كأس العالم مهمة لألكسندر إيزاك".

واستخدم إيزاك، أحد أفضل مهاجمي العالم، منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي للتعبير عن استيائه من نيوكاسل، قائلًا إن النادي أخل بوعوده بشأن اتفاق يسمح له بالرحيل وسط اهتمام ليفربول.

ولم يشارك إيزاك في مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن - ضد أستون فيلا وليفربول - ويتدرب بعيدًا عن الفريق الأول.

وأعلنت السويد أن إيزاك سينضم إلى المنتخب الوطني في ستوكهولم يوم الاثنين المقبل - وهو اليوم الذي تُغلق فيه فترة الانتقالات.