قانون جديد في الدوري الألماني يثير الجدل

لم يلقَ قانون جديد في الدوري الألماني، استحسانًا واسعًا، إذ يدعو إلى اجتماع مع طاقم التحكيم وقادة الفرق والمدربين قبل كل مباراة، حيث صرّح توني كروس، بطل العالم، بأنه لن يكون له أي تأثير يُذكر.

ودخلت هذه القاعدة، التي تُسمى "حوار المصافحة"، حيز التنفيذ مع بداية موسم الدوري الأسبوع الماضي، إذ ألزمت قادة الفرق والمدربين بلقاء الحكام كمجموعة واحدة قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة.

وقال كروس - الذي اعتزل العام الماضي بعد مسيرة ناجحة للغاية مع بايرن ميونيخ وريال مدريد - في بودكاست: "هذا القانون لا يُؤثر إطلاقًا".

وأضاف بطل كأس العالم 2014 مع ألمانيا أن هذه القاعدة لن تُسهم كثيرًا في ضبط المشاعر.

واختتم: "أنت في خضم التحضيرات، الآن سنُعبّر عن مدى حبنا لبعضنا البعض، وبحلول الدقيقة الخامسة لن يكون هناك مصافحة، بل بطاقة صفراء فقط".

وذهب لوكاس كواسنيوك، مدرب كولونيا، إلى أبعد من ذلك.

صرحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في يوليو الماضي، عند تطبيقها لقاعدة اللعب النظيف، أن الاجتماع يهدف إلى تحسين معايير اللعب النظيف.

وقالت الرابطة: "انطلاقًا من روح اللعب النظيف، يُعد هذا الاجتماع فرصةً للتبادل والتفاعل باحترام بين جميع المعنيين باللعبة، سيُعقد الاجتماع قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة في غرفة ملابس الحكام".