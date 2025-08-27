قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قانون جديد في الدوري الألماني يثير الجدل

لم يلقَ قانون جديد في الدوري الألماني، استحسانًا واسعًا، إذ يدعو إلى اجتماع مع طاقم التحكيم وقادة الفرق والمدربين قبل كل مباراة، حيث صرّح توني كروس، بطل العالم، بأنه لن يكون له أي تأثير يُذكر.
ودخلت هذه القاعدة، التي تُسمى "حوار المصافحة"، حيز التنفيذ مع بداية موسم الدوري الأسبوع الماضي، إذ ألزمت قادة الفرق والمدربين بلقاء الحكام كمجموعة واحدة قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة.
وقال كروس - الذي اعتزل العام الماضي بعد مسيرة ناجحة للغاية مع بايرن ميونيخ وريال مدريد - في بودكاست: "هذا القانون لا يُؤثر إطلاقًا".
وأضاف بطل كأس العالم 2014 مع ألمانيا أن هذه القاعدة لن تُسهم كثيرًا في ضبط المشاعر.
واختتم: "أنت في خضم التحضيرات، الآن سنُعبّر عن مدى حبنا لبعضنا البعض، وبحلول الدقيقة الخامسة لن يكون هناك مصافحة، بل بطاقة صفراء فقط".
وذهب لوكاس كواسنيوك، مدرب كولونيا، إلى أبعد من ذلك.
صرحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في يوليو الماضي، عند تطبيقها لقاعدة اللعب النظيف، أن الاجتماع يهدف إلى تحسين معايير اللعب النظيف. 
وقالت الرابطة: "انطلاقًا من روح اللعب النظيف، يُعد هذا الاجتماع فرصةً للتبادل والتفاعل باحترام بين جميع المعنيين باللعبة، سيُعقد الاجتماع قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة في غرفة ملابس الحكام".

