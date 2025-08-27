قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي يحمّل روسيا مسئولية انقطاع الكهرباء عن 100 ألف شخص في أوكرانيا
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
رياضة

أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع كاراسكو لاعب الشباب السعودي

نفى أتلتيكو مدريد الإسباني، شائعات مفاوضاته مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب السعودي، لاستعادة خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي الإسباني أن قائمة اللاعبين الجدد لهذا الصيف اكتملت بالفعل، وصرح  ردًا على الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يتواصل كاراسكو ولا وكيله لعرض خدماتهما ".

وأشار مسؤولو النادي أيضًا إلى أن التعاقدات الصيفية اتبعت سياسة تجديد واضحة، حيث تراوحت أعمار ستة من اللاعبين السبعة المنضمين بين 23 و24 عامًا، باستثناء هانكو البالغ من العمر 27 عامًا فقط، لذا، فإن ضم كاراسكو لن يكون منطقيًا في هذه الاستراتيجية، وبالتالي، أُغلق الملف.

يذكر أن كاراسكو انضم إلى الشباب السعودي في عام 2023، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد كاراسكو الشباب السعودي هانكو

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

إجازة المولد النبوي 2025

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

رصد مخلفات بناء

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ترصد عقارًا مخالفًا بحي الهرم بالجيزة وتتابع إزالته

نقابة الصحفيين

فرصة أخيرة لسداد الأقساط المتأخرة لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعزبة مهني بالإيبارشية

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

