أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع كاراسكو لاعب الشباب السعودي

نفى أتلتيكو مدريد الإسباني، شائعات مفاوضاته مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب السعودي، لاستعادة خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي الإسباني أن قائمة اللاعبين الجدد لهذا الصيف اكتملت بالفعل، وصرح ردًا على الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يتواصل كاراسكو ولا وكيله لعرض خدماتهما ".

وأشار مسؤولو النادي أيضًا إلى أن التعاقدات الصيفية اتبعت سياسة تجديد واضحة، حيث تراوحت أعمار ستة من اللاعبين السبعة المنضمين بين 23 و24 عامًا، باستثناء هانكو البالغ من العمر 27 عامًا فقط، لذا، فإن ضم كاراسكو لن يكون منطقيًا في هذه الاستراتيجية، وبالتالي، أُغلق الملف.

يذكر أن كاراسكو انضم إلى الشباب السعودي في عام 2023، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد.