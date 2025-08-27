«جافريل»: سعيد بتدريب الأهلي وسنقاتل من أجل حصد كل الألقاب

أبدي لينوس جافريل، المدير الفني الجديد للفريق الأول لرجال كرة السلة بالأهلي، سعادته بتدريب الفريق في الفترة الحالية.

وقال «جافريل» إن هدفه الأول هو التتويج بجميع البطولات، ومواصلة النجاحات التي حققها الأهلي في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "سعيد بوجودي هنا، إنه لشرف كبير أن أشارك في جهود النادي للفوز بالألقاب، أعرف الأهلي جيدًا منذ سنوات وواجهته كثيرًا في البطولات العربية والإفريقية، لذا كان الانضمام إليه قرارًا بديهيًّا بالنسبة إليَّ".

وأوضح:"هدفي الآن مع الفريق هو الفوز بكل الألقاب في مصر، ونطمح للتتويج ببطولة البال، الفريق يمتلك قائمة قوية ولاعبين على مستوى عالٍ، ولديهم العديد من النجاحات تحت قيادة المدرب الكبير أوجستي بوش".

وشدّد أن العمل الجاد والانضباط هما أساس أي نجاح، ومن يريد الانضباط والعمل الجاد بالتأكيد يريد الفوز، وهذا ما نطمح له جميعًا، نحن محظوظون بالتواجد في نادٍ كبير بحجم الأهلي، ومع قاعدة جماهيرية ضخمة تمنحنا الحافز دائمًا.

وقال: "الفريق بحاجة إلى دعمكم في كل الأوقات، ليس فقط في الانتصارات، لكن بدعمكم وعملنا الجاد سنكون معًا في النهاية لنحتفل بما حققناه بالبطولات، وأعدكم بالعمل بكل جهد، وبالقتال من أجل حصد كل الألقاب".