اللهو الخفي ... شوبير : البعض يريدون إدارة "الأهلي" حسب أهوائهم

أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن هناك ما يُسمى بـ "اللهو الخفي" داخل الأهلي مشددا  أن البعض داخل القلعة الحمراء يريدون إدارة النادي حسب أهوائهم.

وأكد  شوبير في تصريحات إذاعية “خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي لديه أفكار، حتى إن غادر الأهلي غدًا، فهو مدرب لديه أفكار وهو مدرب جيد”.

وأضاف: “ريبييرو عندما تولى تدريب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي كان يتلقى هجومًا كبيرًا من الجماهير، لكنه ظل يعمل ويعمل، حتى أطلقوا البروفيسور”.

وتابع “الفريق مع ريبييرو يلعب كرة قدم جيدة، ويصل لمرمى الخصوم، ويسجل الأهداف، وفي مباراة واحدة في كأس العالم للأندية سجل 4 أهداف أمام بورتو، وأهدر 4 أهداف أمام إنتر ميامي الأمريكي”.

وأكمل: "مباراة بالميراس فقط هي التي لم يظهر فيها الأهلي بشكل جيد، وهذا كان لظروف الطقس، إذا كان بطل العالم يلعب في هذه الأجواء لم يكن ليلعب بشكل جيد أيضًا.. الأهلي كان سيظهر بشكل جيد إن أُقيمت تلك المواجهة مساءً".

وواصل: "هناك من يقرر المساندة من البداية، وهناك من يقرر تحديد هدف بعدم استمرار أحد المسئولين، وللأسف قد يكون هؤلاء من داخل النادي نفسه.. الأمر أشبه باللهو الخفي.. هناك أمر ممنهج، بصرف النظر عن آراء البعض الذي يريدون إقالة خوسيه ريبييرو".

واختتم  شوبير تصريحاته  "هذا اللهو الخفي ليس من الجهاز المعاون لخوسيه ريبييرو، هذا غير موجود أبدًا.. أرى أنه من المعقول أنه يجب تقييم المدرب الإسباني بعد الدور الأول من الدوري هذا الموسم".

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

