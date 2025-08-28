طلب خاص من نبيل الكوكي قبل مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليه

طالب نبيل الكوكى، المدير الفنى لفريق المصرى، لاعبيه بإغلاق ملف مباراة حرس الحدود التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وقال إنه من الضرورى التركيز فى المهمة القادمة أمام فريق كهرباء الإسماعيلية الأحد المقبل، لإحراز نقاط الفوز الثلاث واستعادة صدارة جدول الدورى لإسعاد الجماهير المخلصة.

ويعتزم المدير الفنى للمصرى التركيز خلال تدريبات الفريق بمعسكر فى بورفؤاد والسويس، على علاج سلبيات وأخطاء خطوط الفريق الثلاثة، ورفع معنويات لاعبيه لحسم المواجهة أمام الكهرباء المهمة، انتظارا لتعثر الزمالك المتصدر حاليا بفارق نقطتين فقط أمام وادى دجلة الأحد المقبل.

من جانبها، تحفظت جماهير المصرى على تباين أداء الفريق بين شوطى اللقاء، وإضاعة فرص تعزيز الهدف الأول من الفرص السهلة التى لاحت بالشوط الثانى، ومن بينها الانفراد التام للجزائرى عبدالرحيم دغموم الذى كان كفيلا بحسم اللقاء مبكرا، وكذلك تراجع الحالة الفنية والبدنية لمعظم اللاعبين.