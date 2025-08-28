قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
طلب خاص من نبيل الكوكي قبل مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليه

نبيل الكوكى
نبيل الكوكى

طالب نبيل الكوكى، المدير الفنى لفريق المصرى، لاعبيه بإغلاق ملف مباراة حرس الحدود التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وقال إنه من الضرورى التركيز فى المهمة القادمة أمام فريق كهرباء الإسماعيلية الأحد المقبل، لإحراز نقاط الفوز الثلاث واستعادة صدارة جدول الدورى لإسعاد الجماهير المخلصة.

ويعتزم المدير الفنى للمصرى التركيز خلال تدريبات الفريق بمعسكر فى بورفؤاد والسويس، على علاج سلبيات وأخطاء خطوط الفريق الثلاثة، ورفع معنويات لاعبيه لحسم المواجهة أمام الكهرباء المهمة، انتظارا لتعثر الزمالك المتصدر حاليا بفارق نقطتين فقط أمام وادى دجلة الأحد المقبل.

من جانبها، تحفظت جماهير المصرى على تباين أداء الفريق بين شوطى اللقاء، وإضاعة فرص تعزيز الهدف الأول من الفرص السهلة التى لاحت بالشوط الثانى، ومن بينها الانفراد التام للجزائرى عبدالرحيم دغموم الذى كان كفيلا بحسم اللقاء مبكرا، وكذلك تراجع الحالة الفنية والبدنية لمعظم اللاعبين.

المصرى مباراة حرس الحدود حرس الحدود المدير الفنى للمصرى جماهير المصرى

