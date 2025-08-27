رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن قائمة أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم الحالي.

وخلال الجولة الرابعة، شهدت الملاعب المصرية تسجيل 14 هدفًا، من بينها هدف فوز الزمالك على فاركو، وانتصار مودرن سبورت على بيراميدز بنتيجة 2-1، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي، أبرزها مواجهة الأهلي وغزل المحلة على استاد المحلة.

أفضل الأهداف المرشحة للجولة الرابعة

1- غنام محمد (مودرن سبورت):

هدف رائع في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

2- عبد القادر يحيى (سموحة):

هدف قاتل في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

3- محمد عمار (الإسماعيلي):

هدف رأسي مميز في شباك طلائع الجيش.

4- أحمد عاطف (زد):

هدف مميز في مرمى وادي دجلة.

وبحسب إعلان الرابطة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فإن هذه الأهداف الأربعة تتنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة، على أن يتم اختيار الفائز بناءً على تصويت الجماهير والمتابعين.