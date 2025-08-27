توني كروس يحذر تشابي ألونسو: التاريخ لا يكفي في ريال مدريد والبطولات هي الفيصل

وجه النجم الألماني السابق لريال مدريد، توني كروس، مجموعة من النصائح إلى المدرب الجديد تشابي ألونسو، محذرًا إياه من تكرار أخطاء بعض المدربين السابقين، ومؤكدًا أن نجاحه مرتبط بالثقة والنتائج معًا.

وجاءت تصريحات كروس خلال حديثه في برنامجه الإذاعي "Einfach mal Luppen"، حيث استعرض رؤيته لمستقبل ريال مدريد هذا الموسم والتغييرات التي طرأت على الفريق.

تصريحات كروس عن صفقات ريال مدريد

أكد كروس أن إدارة النادي تعاقدت مع قلب دفاع متكامل يتميز بالقوة في الكرات العالية والسرعة والقدرة على بناء اللعب من الخلف، بجانب انضمام عدد من اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي قد يكون أفضل من سابقه.

وعند سؤاله عن أوجه الشبه بين ألونسو والمدرب الأسبق جولين لوبيتيجي، قال كروس:"ألونسو يملك مكانة خاصة بفضل سجله كلاعب، لكنه بحاجة لتحقيق الألقاب، لأن التاريخ وحده لا يكفي إذا لم ينجح على مدار ثلاث سنوات متتالية".

شدد كروس على أن الثقة بالمدرب لا تقل أهمية عن النتائج، موضحًا أن استمرار المدرب لا يتوقف فقط على الفوز أو الخسارة، بل على طريقة الأداء داخل الملعب وكيفية تقبل اللاعبين له، مؤكدًا أن "في ريال مدريد لا أحد يشعر بالأمان التام، سواء كان لاعبًا أو مدربًا".

أوضح كروس أن الحديث عن الموسم الماضي لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أن الأهم هو التركيز على التحديات الحالية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظر الفريق منافسة قوية مع أندية كبرى مثل برشلونة، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان وآرسنال.

كما أكد أن الفوز بالألقاب لن يكون سهلًا، قائلًا:"تشابي ألونسو مطالب بتقديم أداء أفضل، لا يزال الحكم مبكرًا على الفريق، صحيح أن الأداء في المباراة الماضية كان جيدًا، لكن التقييم النهائي يحتاج إلى وقت".

وعن التغييرات التي أجراها المدرب، علق كروس على استبدال فينيسيوس، معتبرًا أن بعض المراكز لا تزال بحاجة إلى تجارب إضافية قبل الوصول إلى تشخيص واضح لمستوى الفريق.

واختتم كروس حديثه بالتأكيد على أن أكبر مشاكل ريال مدريد في الموسم الماضي كانت العجز عن الفوز أمام الفرق الكبرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسق التدريبات والمنافسة الداخلية بين اللاعبين قد ينعكس بشكل إيجابي على الفريق في الفترة المقبلة.