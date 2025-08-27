يقترب رمضان صبحي ومصطفى فتحي ثنائي بيراميدز من الغياب عن مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.



كشف الإعلامي فتح الله زيدان موقف رمضان صبحي ومصطفى فتحي من لقاء الأهلي و بيراميدز.



وكتب فتح الله زيدان :"غياب رمضان صبحي ومصطفي فتحي عن مباراة الاهلي القادمة"



سقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.