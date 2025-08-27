قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

الغندور
الغندور
يارا أمين

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، الجدل بعد تعبيره عن تخوفه بعد تعيين حكم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حكم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز، بس أهم حاجة يكون غير الحكم الإسباني اللي حكم نفس المباراة من سنة وحسب ضربة جزاء لحسين الشحات لما داس على بطن محمد حمدي”.


ويشير الغندور في تعليقه إلى المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الموسم الماضي، والتي أدارها الحكم الإسباني خورخي ألبيرولا روخاس.

حيث شهدت المواجهة وقتها جدلًا تحكيميًا واسعًا بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي، إثر كرة مثيرة للجدل بين حسين الشحات ومحمد حمدي، مدافع بيراميدز.

وفي تلك المباراة، اعتبر الحكم الإسباني أن حسين الشحات تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليمنح الأهلي ركلة جزاء، إلا أن اللقطة أثارت انقسامًا كبيرًا بين الخبراء:

وأكد بعض المحللين والحكام السابقين، أن القرار صحيح بحجة أن الشحات لم يجد مكانًا آخر لوضع قدمه، بينما رأى خالد الغندور وآخرون أن اللقطة لا تستحق ركلة جزاء، بل كان يجب احتساب خطأ ضد لاعب الأهلي.

والجدير بالذكر أن الغندور أعاد التذكير بهذه الواقعة عبر منشوره الأخير، ملمحًا إلى تخوفه من تكرار أخطاء تحكيمية مشابهة إذا أدار نفس الحكم المواجهة المرتقبة.

