خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، الجدل بعد تعبيره عن تخوفه بعد تعيين حكم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حكم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز، بس أهم حاجة يكون غير الحكم الإسباني اللي حكم نفس المباراة من سنة وحسب ضربة جزاء لحسين الشحات لما داس على بطن محمد حمدي”.





ويشير الغندور في تعليقه إلى المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الموسم الماضي، والتي أدارها الحكم الإسباني خورخي ألبيرولا روخاس.

حيث شهدت المواجهة وقتها جدلًا تحكيميًا واسعًا بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي، إثر كرة مثيرة للجدل بين حسين الشحات ومحمد حمدي، مدافع بيراميدز.

وفي تلك المباراة، اعتبر الحكم الإسباني أن حسين الشحات تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليمنح الأهلي ركلة جزاء، إلا أن اللقطة أثارت انقسامًا كبيرًا بين الخبراء:

وأكد بعض المحللين والحكام السابقين، أن القرار صحيح بحجة أن الشحات لم يجد مكانًا آخر لوضع قدمه، بينما رأى خالد الغندور وآخرون أن اللقطة لا تستحق ركلة جزاء، بل كان يجب احتساب خطأ ضد لاعب الأهلي.

والجدير بالذكر أن الغندور أعاد التذكير بهذه الواقعة عبر منشوره الأخير، ملمحًا إلى تخوفه من تكرار أخطاء تحكيمية مشابهة إذا أدار نفس الحكم المواجهة المرتقبة.