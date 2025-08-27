برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، إعارة حارسه إيناكي بينيا، لصفوف فريق إلتشي، حتى نهاية الموسم.

وأصدر برشلونة، بيانًا، قال فيه: "قرر برشلونة إعارة حارسه إيناكي بينيا إلى نادي إلتشي، الذي يدربه إيدير سارابيا، حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "بينيا سيجدد عقده معنا حتى 30 يونيو 2029".

وانضم إيناكي بينيا إلى أكاديمية "لا ماسيا" عام 2012، قادمًا من فياريال، في فئة تحت 17 عامًا، ومن هناك، تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى برشلونة أتليتيك في موسم 2018-2019.

تجدر الإشارة إلى أنه كان حارس المرمى الأساسي للفريق الذي فاز بأول دوري شبابي لفرق برشلونة في موسم 2017-2018.