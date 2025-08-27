قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، إعارة حارسه إيناكي بينيا، لصفوف فريق إلتشي، حتى نهاية الموسم.

وأصدر برشلونة، بيانًا، قال فيه: "قرر برشلونة إعارة حارسه إيناكي بينيا إلى نادي إلتشي، الذي يدربه إيدير سارابيا، حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "بينيا سيجدد عقده معنا حتى 30 يونيو 2029".

وانضم إيناكي بينيا إلى أكاديمية "لا ماسيا" عام 2012، قادمًا من فياريال، في فئة تحت 17 عامًا، ومن هناك، تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى برشلونة أتليتيك في موسم 2018-2019.

تجدر الإشارة إلى أنه كان حارس المرمى الأساسي للفريق الذي فاز بأول دوري شبابي لفرق برشلونة في موسم 2017-2018.

