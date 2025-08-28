مهاجم الزمالك السابق: كنت قريباً من الانضمام للأهلي.. والإصابة حرمتني من أمم إفريقيا 2010

تحدَثَ أحمد علي، نجم الزمالك والاسماعيلي السابق عن مسيرته الكروية مع العديد من الأندية التي لعب بصفوفها وكذلك منتخب مصر في عصره الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.

وقال أحمد علي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: سعيد بما حققته في مسيرتي الكروية مع مختلف الأندية ، بدءاً من بترول أسيوط والاسماعيلي ثم الهلال السعودي والزمالك والمقاولون العرب وغيرها من الأندية ، وحصلت على لقب هداف الدوري من قبل ، وذلك عام 2018، وكنت قريباً من الانضمام إلى الأهلي عام 2012 بعد تجربتي مع الهلال السعودي ، لكن الصفقة لم تتم.



وتابع: حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أبلغني بانضمامي إلى قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بأنجولا عام 2010 ، بعد ظهوري بشكل مميز مع الاسماعيلي ، لكن الإصابة التي تعرضت لها قبل أيام قليلة من البطولة منعتني من التواجد مع المنتخب.