رياضة

مهاجم الزمالك السابق: كنت قريباً من الانضمام للأهلي.. والإصابة حرمتني من أمم إفريقيا 2010

أحمد علي
أحمد علي

تحدَثَ أحمد علي، نجم الزمالك والاسماعيلي السابق عن مسيرته الكروية مع العديد من الأندية التي لعب بصفوفها وكذلك منتخب مصر في عصره الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.

وقال أحمد علي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: سعيد بما حققته في مسيرتي الكروية مع مختلف الأندية ، بدءاً من بترول أسيوط والاسماعيلي ثم الهلال السعودي والزمالك والمقاولون العرب وغيرها من الأندية ، وحصلت على لقب هداف الدوري من قبل ، وذلك عام 2018، وكنت قريباً من الانضمام إلى الأهلي عام 2012 بعد تجربتي مع الهلال السعودي ، لكن الصفقة لم تتم.


وتابع: حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أبلغني بانضمامي إلى قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بأنجولا عام 2010 ، بعد ظهوري بشكل مميز مع الاسماعيلي ، لكن الإصابة التي تعرضت لها قبل أيام قليلة من البطولة منعتني من التواجد مع المنتخب.

أحمد علي الزمالك الاسماعيلي حسن شحاتة الهلال السعودي الأهلي

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
