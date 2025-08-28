نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يتأثر برحيل وسام أبوعلي.. وريبيرو سبب التعادل أمام غزل المحلة

علَقَ أحمد علي ، نجم الزمالك والاسماعيلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة ليواصل نزيف النقاط ، بعد ما تعادل في الجولة الأولى بنتيجة 2-2 أمام مودرن سبورت ، فيما حقق انتصاراً وحيداً على حساب فاركو برباعية مقابل هدف.

وقال أحمد علي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN : الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام غزل المحلة نظراً للتغييرات الخاطئة التي أجراها ، وعلى رأسها استبدال المهاجم السلوفيني جراديشار ، فكان لابد من استمراره مع الدفع بمحمد شريف لزيادة الكثافة الهجومية نظراً للتكتل الدفاعي الذي لعب به فريق غزل المحلة طوال المباراة.

وأضاف: الأهلي لا يعاني هجومياً ولم يتأثر برحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، ومحمد شريف قادر على تعويض رحيله لكن ينقصه إجادة ضربات الرأس حتى يصبح رأس حربة متكامل.