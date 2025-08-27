آشعة واختبار يحسمان موقف إمام عاشور من مباراة بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور نجم النادي الأهلي، يخضع لأشعة واختبار بدني لحسم موقفه من المشاركة في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "انتظم إمام عاشور في التدريبات الجماعية منذ الإثنين الماضي ولكن تم استبعاده من مباراة غزل المحلة خوفًا من تجدد الإصابة”.

وأضاف: "قرر الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي على خضوع اللاعب للأشعة مع عمل اختبارات بدنيه له لمعرفة موقفه النهائي من المباراة وهل يستطيع اللعب منذ البداية أم سيكون على مقاعد البدلاء ويحصل على عدد من الدقائق فقط أم يتم استبعاده مجددًا من قائمة المباراة”.