خالد الغندور يكشف موقف أحمد حمدي من تجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة ما تردد عن رفض أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب لم يرفض التجديد، بل أبدى ترحيبه بالاستمرار داخل النادي، موضحًا أن جلسة ودية جمعته مع جون إدوارد المدير الرياضي، أكد خلالها استعداده لتجديد عقده، إلا أن الحديث لم يتجدد من جانب مسؤولي الزمالك بعد ذلك.

وشدد الغندور على أن أحمد حمدي لا يمانع في التوقيع على عقد جديد مع الزمالك، وينتظر فقط خطوة رسمية من إدارة النادي لحسم ملف التجديد.