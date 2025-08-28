قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض

غارات اسرائيلية على سوريا
القسم الخارجي

شهد ريف دمشق الجنوبي تصعيدًا لافتًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية، إذ أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت جبل المانع الأربعاء، حيث عُثر من قبل عناصر الجيش على أجهزة مراقبة وتنصت، ما أثار هجمة جوية أثناء محاولتهم معالجة الموقع. 

وأسفرت الهجمات عن سقوط شهداء وإصابات وتدمير آليات عسكرية، وفقًا للمصدر الرسمي

ولم تكتفِ هذه الغارات بهذا الحد، فقد استمرت الاستهدافات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيّرة، لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء أمس الأربعاء، حسبما أفادت سانا 

وتدخل الجيش بوسائل ميدانية مناسبة لتدمير جزء من المنظومات ثم سحب جثث الشهداء.

في تطور آخر، أفاد مصدران في الجيش السوري لوكالة “رويترز” أن وحدة إسرائيلية نفذت إنزالًا جويًا على قمة تل استراتيجي جنوب غرب دمشق قرب جبل المانع، واستمر الإنزال نحو ساعتين قبل أن تنسحب القوات.

ومن جانبها، رصدت وسائل إعلام محلية تنفيذ ست غارات جوية إضافية استهدفت مواقع تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة جبل المانع، كما سُمع دوي انفجارات قوية وارتفعت أعمدة دخان كثيفة من مواقع الاستهداف، وفق موقع “يورونيوز”

وفي ساعة لاحقة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه كانت الموجة الثانية خلال 24 ساعة التي تستهدف المنطقة، حيث استهدفت الغارات مواقع عسكرية قرب بلدة الحرجلة بريف دمشق الجنوبي، ترافق ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات الإسرائيلية 

وسار الجيش السوري على خطين متوازيين: الأول الدفاعي، عبر الردّ الجيش والتدخل المباشر لأجل سحب الشهداء وتأمين الموقع، والثاني اعتراضي عبر تدمير أنظمة المراقبة. 

أما الجانب الإسرائيلي، فظهر بوضوح عبر توظيف القوة الجوية لإنزال جوي غير معروف الهدف، مرتبط بالموقع الاستراتيجي لجبل المانع بعد أن كان معقلاً للدفاع الجوي.

ويأتي التصعيد الأخير في إطار استمرارية الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على جنوب سوريا، إذ يمثل هذه المرة موجة جديدة ضمن سلسلة من الضربات الجوية السابقة التي استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما يؤشر إلى تصعيد متجدّد في المواجهات الجوية بين الطرفين في المنطقة.

ريف دمشق الهجمات الجوية الإسرائيلية طائرات الاحتلال تدمير آليات عسكرية قرب جبل المانع غارات جوية

بسمة داود
طريقة عمل التومية
الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره
تارا عماد
