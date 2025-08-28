دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية

شاركت الفنانة أنغام رسالة صوتية لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



أول تعليق من أنغام بعد أزمتها الصحية

وقالت الفنانة انغام :" انا فكرت اكتب ولا اتكلم معاكم بصوتي واقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا.

انغام تبكي في اول ظهور لها بعد ازمتها الصحية

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم انتوا كمان دعيته لام اتمنت من ربنا انها تكمل شويه حياه مع اولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى انا كان كل خوفي اسيب ولادي مش عايزه حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا ارجعلهم نفسي اكمل معاهم شويه

انغام تكشف عن موعد اول ظهور غنائي لها بعد ازمتها الصحية



واضافت انا مشتاقه جدا اني اشوفك قريب ان شاء الله وعلي المسرح نتقابل قريب ونغني ونحتفل ومتشكره كده مليون شكر علي وجودكم في حياتي.