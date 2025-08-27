طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة أنغام تتميز بوعيها الفني منذ بداياتها، حيث وضعت لنفسها أهدافًا واضحة تسير نحوها بثبات.





وأشار “الشناوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، إلى أنها تختار كلمات أغانيها بدقة شديدة وتناقش المؤلفين في التفاصيل حتى تصل للحالة التي تريدها وتوصلها للجمهور.



وقال إن أنغام استفادت من نشأتها في بيت موسيقي مرموق، كونها ابنة الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، لكنها سرعان ما أثبتت نفسها كصوت مختلف فرض حضوره على الساحة الغنائية بعيدًا عن اسم والدها.

وأضاف أن هناك موقفاً مبكراً لأنغام يجسد هذا الوعي، عندما رفضت كلمات أحد كبار الشعراء وقالت: "ينفع يا عمو أنغام تغني الكلام الهايف ده"، وهو ما يوضح تمسكها بانتقاء الكلمة منذ بداياتها، على عكس كثير من المطربين الذين يركزون على اللحن أكثر من النص.