قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورتي مصر وقلوبنا كلها.. أحلام تدعم أنغام

انغام
انغام
يارا أمين

حرصت  الفنانة أحلام على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.


ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على إكس “تويتر سابقًا” صورة  لأنغام مع أبنائها وعلّقت قائلة: “ربي يخليكي ليهم ولنا نورتي مصر وقلوبنا كلها، بحبك أوي”.

وكانت تصدرت أخبار الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، حيث عبّر محبوها عن قلقهم ودعواتهم المستمرة لها بالشفاء والعودة إلى جمهورها بصوتها المتألق، مع خضوعها مؤخرًا لرحلة علاجية في ألمانيا وإجرائها عمليتين جراحيتين في البنكرياس.


وتعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث نجحت خلال مسيرتها الطويلة في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى ملايين المحبين بفضل صوتها العذب وإحساسها المميز الذي يلامس القلوب، لذلك يحرص جمهورها على متابعة اخبارها والاهتمام بها وبحالتها الصحية باعتبارها من أهم النجمات على الساحة الفنية.


وكانت قد  خضعت  أنغام خلال الأسابيع الماضية لعمليتين جراحيتين دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات الألمانية، وخلال تلك الفترة امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات والرسائل الداعمة من جمهورها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الساحة الفنية، كما حرص عدد كبير من محبيها على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية مصحوبة بكلمات الحب والتقدير.

أحلام أنغام ألمانيا تويتر البنكرياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

انغام

شيرين رضا لـ أنغام: ربنا يقويكي ويشفيكي ويخليكي لأولادك

ليلى زاهر

ليلى أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف عن معاناتها

انغام

نورتي مصر وقلوبنا كلها.. أحلام تدعم أنغام

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد