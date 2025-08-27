خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها

تطرق الناقد الفني طارق الشناوي إلى العلاقة بين الفنانة أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان، مؤكدًا أن الخلافات بينهما ليست جديدة، بل رصدها الإعلام والجمهور على مدار أكثر من 25 عامًا.



وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن والد أنغام كان "الأكثر إساءة لها طوال مشوارها الفني"، مؤكدًا أن هذه الوقائع موثقة وليست مجرد آراء.



وعلّق على تصريحات نُسبت مؤخرًا لوالدها بشأن عدم تواصلها معه عقب عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الموسيقار الكبير خرج لينفي هذه التصريحات بنفسه، مضيفًا: "علينا أن نصدق ما يقول".

واختتم الشناوي حديثه بتوجيه رسالة لأنغام قائلاً:"حمد الله على السلامة.. ننتظر عودتك قريبًا في حفلتك نهاية الشهر، فهي عودة مهمة لفنانة مرت بظروف قاسية كان من الممكن أن تنهي حياتها، ويكفي أن تتعرض ابنة لمهاجمة والدها فنيًا وإنسانيًا.



