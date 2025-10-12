الرئيس الأوكراني: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا لتحقيق أهداف عسكرية، وليس لمهاجمة المدنيين في روسيا.

و قال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى.

كما طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنظمة دفاع جوي وصواريخ.

وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها".

وتأتي تصريحات زيلينسكي في برنامج "صنداي بريفينج" على "فوكس نيوز" Fox News في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سيزود كييف بالصواريخ الأميركية الصنع.