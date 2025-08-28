قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم La Grazia يفتتح مهرجان فينيسيا الـ82 بتصفيق حار دام أربع دقائق

La Grazia
La Grazia
نجلاء سليمان

افتُتحت الدورة الثانية والثمانون من مهرجان فينيسيا السينمائي مساء أمس،  بعرض عالمي أول لفيلم المخرج الإيطالي الشهير باولو سورينتينو «La Grazia» (النعمة).

وقد حظي الفيلم باستقبال حافل من الجمهور داخل قاعة المهرجان  في جزيرة الليدو، حيث وقف الحضور مصفقين بحرارة لمدة أربع دقائق متواصلة، في مشهد يعكس التقدير الكبير للعمل وعودة سورينتينو القوية إلى ساحة السينما العالمية.

الفيلم من بطولة الممثل الإيطالي المخضرم توني سيرفيلو، الذي يجسد شخصية الرئيس الإيطالي المتقاعد ماريانو دي سانتيس.


تدور الأحداث خلال الأشهر السبعة الأخيرة من فترة ولايته، حيث يواجه الرئيس معضلات أخلاقية مصيرية تتعلق بملف القتل الرحيم وقرارات العفو الرئاسي عن جرائم قتل، إلى جانب صراعات داخلية مرتبطة بالفقد والذنب.

تميّز «La Grazia» بأسلوب بصري متأمل ودرامي هادئ، بعيدًا عن البذخ البصري المعتاد في أعمال سورينتينو السابقة مثل The Great Beauty.


النقاد اعتبروا الفيلم مزيجًا بين السرد السياسي العميق والبعد الإنساني الحميم، مع أداء بارز من سيرفيلو.

إلى جانب العرض السينمائي، تخللت أجواء الافتتاح أصداء سياسية عالمية، إذ شهدت فينيسيا  احتجاجات مرتبطة بالحرب في غزة ودعوات لمقاطعة بعض النجوم الحاضرين، إلا أن إدارة المهرجان أكدت التزامها بإبقاء المنصة السينمائية بعيدة عن الانقسامات السياسية.

كما شهد الحفل تكريم المخرج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج بجائزة الأسد الذهبي التقديرية، والتي قدّمها له المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا.

وبذلك، افتتح مهرجان فينيسيا  نسخته الجديدة بعمل مؤثر جمع بين السينما والفلسفة السياسية، وكرّس مجددًا مكانة سورينتينو كأحد أبرز صناع السينما الأوروبية في العقدين الأخيرين.

مهرجان فينيسيا افتتاح مهرجان فينيسيا جورج كلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد