فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

حالة من الحزن الواضح سيطرت على جنازة الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة، والتي تقام حاليا.

وحرص عدد من إعلاميي ماسبيرو على حضور جنازة الراحل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة، وعلى رأسهم فاطمة ناعوت، التي ساندت ابنة وطليقة الراحل بعد أن دخلتا في حالة انهيار.

ودع الإعلام المصري أحد أصواته الصادقة والمميزة، برحيل الإعلامي عاطف كامل، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

برحيله لم يفقد الإعلام فقط واحدا من رموزه، بل فقد إنسانا نادر الطباع ونقي القلب وصادق الرسالة، لأنه لم يكن مجرد مذيع على الشاشة، بل كان ضميرا حيا ينقل نبض الناس، ويزرع الأمل في نفوسهم.

رحل صاحب البرنامج الإنساني الشهير "لو بطلنا نحلم نموت"، تاركا خلفه إرثا من الكلمة الهادفة والرسالة النبيلة التي حملها لسنوات طويلة، كما تألق في ماسبيرو، ونجح في برنامج "صباح الخير يا مصر".

عاطف كامل لم يكن مجرد إعلامي، بل كان صوتا للبسطاء، وضميرا حيا ينقل الواقع بصدق وإحساس، وشكل خبر وفاته المفاجئة صدمة لكل من عرفه أو تأثر بكلماته، وترك رحيله فراغا في قلوب زملائه ومحبيه وجمهوره الوفي.





