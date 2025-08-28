هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا

تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من الانتعاش السينمائي التي بدأت مؤخراً بتصوير فيلم الست لما، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.



وفي سياق متصل، تبدأ تحضيرات فيلم هيروشيما قريبًا مع الفنان أحمد السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

وحضرت ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن العرض الخاص لفيلمهما ماما وبابا، وسط عدد كبير من النجوم وأصدقائهما.

فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل منتهي الصلاحية ومسلسل جودر ٢ الذي عرضوا في الموسم الرمضاني 2025 وحققوا نجاحاً كبيراً.



وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.



فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.