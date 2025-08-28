قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد
فن وثقافة

هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من الانتعاش السينمائي التي بدأت مؤخراً بتصوير فيلم الست لما، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.


وفي سياق متصل، تبدأ تحضيرات فيلم هيروشيما قريبًا مع الفنان أحمد السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

وحضرت  ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن العرض الخاص لفيلمهما ماما وبابا، وسط عدد كبير من النجوم وأصدقائهما. 

فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل منتهي الصلاحية ومسلسل جودر ٢ الذي عرضوا في الموسم الرمضاني 2025 وحققوا نجاحاً كبيراً.
 

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.
 

فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ياسمين رئيس أحمد السقا يسرا

