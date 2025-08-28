اليوم.. جورج كلوني وإيما ستون يتألقان على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا

تنطلق فعاليات اليوم الأول من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعرض قوي لمجموعة من الأفلام التي تطرح عالمياً لأول مرة بحضور أبطالها وصناعها.

ويشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم حضور بارز من نجوم هوليوود على السجادة الحمراء، حيث سيقدّم النجم جورج كلوني فيلمه «Jay Kelly» من إخراج نوح بومباخ، بينما تخطف إيما ستون الأضواء بفيلم «Bugonia» من توقيع يورجوس لانثيموس.

يتنافس الفيلمين مع مجموعة قوية من الأعمال على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام.

جورج كلوني يؤدي دور نجم سينمائي عريق ينطلق في رحلة داخلية مؤثرة في فيلم Jay Kelly، حيث يستعرض حياته وخياراته مع مدير أعماله، ويضم الفيلم نجوم كبار أبرزهم آدم ساندلر، لورا ديرن، وجريتا جيرويج.

أما إيما ستون تؤدي دور الرئيس التنفيذي لشركة أدوية في فيلم Bugonia، وهو عمل ساخر من إخراج لانثيموس، يتناول قصة رجلين مؤمنين بنظريات مؤامرة يختطفانها ظنًا منهما أنها كائن فضائي.

يشهد المهرجان هذا العام عودة قوية لشركة نتفليكس بعد غياب، مع عروض قوية مثل Jay Kelly، بالإضافة إلى نسخة جويليرمو ديل تورو من Frankenstein، وفيلم الإثارة السياسية A House of Dynamite لكاثرين بيجلو.

إلى جانب نجوم السينما، يتميز الحدث بتشكيلة لافتة من لقطات الموضة على السجادة الحمراء، حيث استقبلت فينيسيا ظهورات مبهرة من جورج كلوني وإيما ستون، بالإضافة إلى أسماء كبيرة مثل كيت بلانشيت وجوليا روبرتس، في أجواء أنيقة على قوارب التاكسي المائي وصولًا إلى السجادة الحمراء.