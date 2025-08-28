عاوزك قوية.. شريف منير يدعم أنغام بعد وعكتها الصحية

حرص الفنان شريف منير، على تقديم أمنياته بالشفاء للفنانة أنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية.

وقال شريف منير في فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “حمد لله على سلامتك ان شاء الله يكون اخر التعب، الناس كلها بتحبك وأنا أولهم أكتر حد بحبك، دايما رسالتك في الفن مؤثرة”.

وتابع: “عاوزك تكوني قوية هتبقي احسن من الأول، ان شاء الله نستمتع بيكي طول العمر ربنا يخليكي لولادك وفنك”.

شريف منير عبر فيسبوك

وحرصت الفنانة أنغام على توجيه رسالة صوتية إلى جمهورها عبر موقع فيسبوك، بعد أزمتها الصحية.

وقالت أنغام : أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا.

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم انتوا كمان دعيته لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شوية حياه مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى أنا كان كل خوفي أسيب ولادي مش عايزة حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي اكمل معاهم شوية".