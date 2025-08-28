قنوات ART تشارك بفيلمي «صوت هند رجب» و«نجوم الأمل والألم» بمهرجان فينيسيا

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART بفيلمين من انتاجها المشترك في فعاليات الدورة 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي انطلق أمس ويستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وتشارك قنوات ART وفق بيانها الرسمي، في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام من خلال فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث يروي الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ٦ سنوات، والتي قُتلت بنيران إسرائيلية في شهر يناير عام 2024 بعد أن علقت في سيارة مع أقاربها القتلى في غزة.



جدير بالذكر أنه ومع انطلاق الدورة 82 من المهرجان، انضمّ إلى طاقم عمل الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، على رأسهم براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، إذ قرروا المشاركة كمنتجين منفذين للعمل، ما يعزز من مكانته قبل عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART في المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس.

ويروي الفيلم قصة مؤثرة تتبع شخصيتي "نينو" و"ياسمينة"، اللذين يجدان نفسيهما أمام مفترق طرق حاسم: هل يستسلمان لظروف الواقع الصعبة أم يختاران بناء مستقبل مشترك في بلد يواجه تحديات جمة؟ يُسلّط عريس الضوء على الصراعات الداخلية التي يمر بها الثنائي، حيث يواجهان مأساة لبنان المستمرة.