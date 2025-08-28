جارتي منذ الطفولة.. خالد الغندور يدعم أنغام بعد وعكتها الصحية

حرص الإعلامي خالد الغندور، على دعم الفنانة أنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المطربة الكبيرة أنغام الف مليون سلامة عليكي وربنا يشفيكي يا جارتي العزيزة منذ الطفولة في مدينة نصر وشارع الطيران وكنت أسمعك من وانتي عندك ١٦ سنة وأغنيتك الجميلة في الركن البعيد الهادي وذكريات جميلة لا تنسي".

وحرصت الفنانة أنغام على توجيه رسالة صوتية إلى جمهورها عبر موقع فيسبوك، بعد أزمتها الصحية.

وقالت أنغام : أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا.

وتابعت : مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم انتوا كمان دعيته لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شوية حياه مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى أنا كان كل خوفي أسيب ولادي مش عايزة حاجه من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي اكمل معاهم شوية".