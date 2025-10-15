مُثمنًا دور الإعلام.. «أبوالعينين»: مصر انتصرت سياسيًا على إسرائيل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر انتصرت عسكريًا على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وفي أكتوبر 2025 انتصرت سياسيًا، مشيرًا إلى أن هذا النصر يُعادل نصر حرب أكتوبر.

وتابع النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي جلس على مائدة المفاوضات، وأوقف تصفية القضية الفلسطينية، وأنهى الحرب، مضيفًا: "كما أن الرئيس ترامب وافق على إنهاء الحرب، بدعم الجهود المصرية، بداية من جهود الرئيس السيسي ووزارة الخارجية والمخابرات المصرية التي تعمل دون التصريح بكل ما تقوم به".

وأكد رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن مصر انتصرت سياسيًا بقيادة الرئيس السيسي، مضيفًا: "العالم يعتز بمصر ويقدر ويحترم رئيسها لأنه صاحب قرار على مستوى العالم، فنحن نمتلك مكانة محترمة، وتخطينا فترات في غاية الخطورة، وفي كل خطابات الرئيس كان يتحدث عن السلام الذي يجب أن يتحقق دون حروب".

وأردف «أبوالعينين»: "إسرائيل لم تربح شيئًا من الحروب، والشعب الفلسطيني عاد إلى أماكنه، ونتحدث الآن عن خطة إعمار غزة".

ووجّه النائب رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة اتحاد جميع الفصائل الفلسطينية وأن تكون جميعها على قلب رجل واحد.

وقال: "نسير وراء الرئيس ومعه، وحديث العالم كله عن الرئيس السيسي.. لا يوجد لدينا شيء معلن وخفي، فالرئيس فرض ثوابت أمام الجميع، لا لتهجير الأهالي في غزة أو تصفية القضية، ووضع خطوط حمراء".

كما وجّه التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة، مُضيفًا: "العالم كله يتحدث عن قوة مصر والرئيس السيسي والجيش المصري.. الرئيس السيسي قال في وقت سابق: قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها.. رسائل قوية من رئيسنا، ربنا يحميه ويحفظه لمصر".

ووجّه التحيّة أيضًا للإعلام المصري لدوره الوطني في دعم رؤية الدولة لوقف الحرب.

وأضاف: "نحن نحترم المعاهدات والاتفاقيات، لكن من يعتدي على أرضنا أو حقوقنا لا نقبله.. هناك حملات ممنهجة لتضليل الحقيقة أمام صانعي القرار، ونأمل أن يبدأ العالم بمنهج جديد".





