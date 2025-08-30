نجوى كرم توجه رسالة لـ أنغام بعد وعكتها الصحية

وجهت الفنانة نجوى كرم، رسالة لأنغام بعد عودتها إلى مصر عقب انتهاء رحلتها العلاجية في الخارج.

وقالت نجوى كرم، عن أنغام: "مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب، إن شاء الله ما بتشوف شر، ولا يليق بها سوى العودة إلى المسارح".

أول ظهور لـ أنغام بعد رحلة علاج في ألمانيا

أطلت المطربة الكبيرة أنغام، على جمهورها لأول مرة منذ عودتها من رحلة علاج قضتها في ألمانيا، إذ حرصت على حضور حفل فريق كايروكي في ختام الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

أنغام جلست في مقاعد الحضور، ولم تظهر على المسرح، كان ظهورها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الحفل، وقال الفنان أمير عيد "حضرت الحفلة، وعايزين نقولها أولا ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها أد إيه انتوا بتحبوها".



وحرص الحضور على استقبالها بحفاوة بالغة، بمجرد معرفتهم بتواجدها، وقامت هي بتوجيه التحية لهم وإرسال قبلاتها لهم ولفريق كايروكي.

وكانت وجهت الفنانة أنغام الشكر والامتنان لكل من وقف بجانبها خلال أزمتها المرضية الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكدة على أن الدعم الذي تلقته كان له دور أساسي في منحها الأمل، وكتبت عبر منصة إنستجرام: «اللهم لك الحمد والشكر».