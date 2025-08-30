هشام ماجد يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صورة جديدة له من احدث جلسة تصوير.

وظهر هشام ماجد في الصورة بإطلالة صيفية متميزة علي موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكان قد نفى الفنان هشام ماجد الأخبار المتداولة حول إلغاء فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة، مؤكد أنها أخبار غير صحيحة.

وشارك هشام ماجد صورة للأخبار المتداولة وعلق عبر حسابه علي إنستجرام عبر استوري :"خبر غير صحيح ".

وكان قد عبر الفنان هشام ماجد عن تقديره الكبير للفنانة إسلام مبارك، التي لفتت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل “أشغال شقة جدًا” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، قال هشام ماجد:

“عايز أشكر إسلام مبارك لأنها من أكتر الناس اللي اتبهدلت معانا، كانت بتقعد ساعات طويلة، ولازم تاكل، ونعيد التصوير كذا مرة، فتاكل أكتر من مرة، وعملت أكشن كتير”.