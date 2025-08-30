قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هشام ماجد يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

هشام ماجد
هشام ماجد
باسنتي ناجي

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صورة جديدة له من احدث جلسة تصوير.

وظهر هشام ماجد في الصورة بإطلالة صيفية متميزة علي موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكان قد نفى الفنان هشام ماجد الأخبار المتداولة حول إلغاء فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة، مؤكد أنها أخبار غير صحيحة.

وشارك هشام ماجد صورة للأخبار المتداولة وعلق عبر حسابه علي إنستجرام عبر استوري :"خبر غير صحيح ".

وكان قد عبر الفنان هشام ماجد عن تقديره الكبير للفنانة إسلام مبارك، التي لفتت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل “أشغال شقة جدًا” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، قال هشام ماجد:

“عايز أشكر إسلام مبارك لأنها من أكتر الناس اللي اتبهدلت معانا، كانت بتقعد ساعات طويلة، ولازم تاكل، ونعيد التصوير كذا مرة، فتاكل أكتر من مرة، وعملت أكشن كتير”.

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

تطوير حديقة الأزبكية.. إحياء التراث وإعادة الحياة لقلب القاهرة

تطوير حديقة الأزبكية.. إحياء التراث وإعادة الحياة لقلب القاهرة

قمر الدم

مشهد نادر.. القمر يتحول للون الأحمر فى هذا الموعد

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

