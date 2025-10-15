دينا أبو الخير: ضعف التوكل على الله من أسباب منع الرزق

قالت الدكتورة دينا أبو الخير إن ضعف التوكل على الله يعد من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى منع الرزق وتأخر البركة في الحياة، مؤكدة أن على الإنسان أن يجتهد ويسعى في حياته، معتمدا على الله حق الاعتماد.

وأوضحت خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن المال سيأتي لا محالة إذا أخذ العبد بالأسباب وسار على طريق السعي المشروع، قائلة: “خزائن الله ملأى لا تنفد أبدًا، وقادر على أن يغنيك من حيث لا تدري ولا تحتسب.”

وأضافت أن بعض المعاصي قد تكون سببًا في حرمان الإنسان من الرزق، لأن الذنوب تضعف الصلة بالله وتقلل البركة، مشيرة إلى أن التوكل الحقيقي يجمع بين السعي والثقة في الله دون تقصير أو تواكل.

وختمت أبو الخير حديثها بالتأكيد على أن الإيمان والتوكل واليقين هي مفاتيح الرزق الحقيقي، وأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين بأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون.