محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 30 أغسطس، في الساحل الشمالي، بصحبة الفنانة نانسي عجرم.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (أجمل يوم، أدرينالين، قلبي حبك جدا، ما بلاش، لا ملامة، ليلة من لياليك).

حفل محمد حماقي

حفل محمد حماقي

أغاني محمد حماقي

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

محمد حماقي - يا شاغل عيون الناس

في آخر شهر يوليو الماضي، أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.

ونشر محمد حماقي الأغنية، معلقا: «يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي علي يوتيوب وعلى منصات الموسيقى».